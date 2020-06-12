نبيه برى: لبنان يتخذ خطوات لتعزيز الليرة المنهارة

رويترز

قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إن الحكومة تعكف على خطوات اليوم الجمعة لتعزيز عملة البلاد الليرة المنهارة، بهدف وصول سعر الليرة مقابل الدولار إلى ما يتراوح بين ثلاثة آلاف و3200، ولم يحدد برى، ما الخطوات التى ستُتخذ لكنه قال إن تأثيرها لن يظهر قبل يوم الاثنين.

وانخفضت قيمة الليرة بوتيرة سريعة فى الأيام القليلة الماضية، لتنزل إلى نحو خمسة آلاف مقابل الدولار أمس الخميس من نحو 4100 قبل أسبوع، مما أوقد شرارة اضطرابات فى أنحاء البلاد.

وخسرت الليرة نحو 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر، حين اندلعت اضطرابات للمرة الأولى وانزلقت البلاد نحو أزمة مالية شهدت نضوب الدولارات وشبه توقف للاقتصاد.

ويسعى مصرف لبنان المركزى، لكبح انهيار العملة، واتفق الأسبوع الماضى مع الصرافين على وضع سعر يومى موحد سيتم خفضه على نحو تدريجى إلى 3200 ليرة، لكن المستوردين يقولون إن الدولار غير متاح بهذا السعر المنخفض.

ويُبقى البلد المثقل بشدة بالديون على سعر صرف رسمى مربوط بالدولار عند 1507.5، لكن الدولارات عند هذا المستوى يتم تخصيصها حصرا لواردات الأغذية والأدوية والقمح.