نانسي بيلوسي: ترامب يثير نيران الانقسام والتعصب بدلا من تلبية احتياجات الشعب

شنت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، هجوما حادا على الرئيس الامريكي دونالد ترامب لطريقة تعامله مع المظاهرات الأمريكية، واتهمته بترسيخ الانقسام والتعصب بين المواطنين، وغردت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "بدلاً من تلبية احتياجات الشعب الأمريكي، فإن ترامب يثير نيران الانقسام والتعصب. الناس يرتفعون مطالبين بقيادة حقيقية. إنهم يعرفون قوتهم ، وسيحدثون فرقًا".

Rather than addressing the needs of the American people, Trump is fanning the flames of division and bigotry.



People are rising demanding real leadership. They know their power, and they *will* make a difference. pic.twitter.com/JPrUXrE10Y