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مطار بروكسل: 90% من رحلاتنا لا تواجه أى صعوبات

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:35 م
مطار بروكسل: 90% من رحلاتنا لا تواجه أى صعوبات الجوية البلجيكية
كتب: أحمد علوى

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قالت إدارة مطار بروكسل إنه على الرغم من إفلاس شركة Swissport لخدمات الطيران، قبل أسبوع من الموعد المقرر لاستئناف الرحلات الجوية بعد الحجر الصحي، إلا أن 90% من الرحلات الجوية لن تواجه أي صعوبات.

وتم الإعلان عن إفلاس شركة المناولة الأرضية Swissport بلجيكا صباح يوم الاثنين الماضي، والتي كلفت حوالي 1500 موظف وظائفهم.

وبما أن الشركة كانت مسئولة عن 60% من حركة نقل الأمتعة داخل المطار وتحديداً لشركة خطوط بروكسل الجوية إلا ان الأخيرة باتت في حيرة من أمرها، خاصةً أن الفترة ما بين إعلان الإفلاس وعودتها لاستئناف نشاطها كانت ضيقة للغاية، حيث قررت خطوط بروكسل الجوية العودة للعمل مرة أخرى في 15 يونيو الجاري.

وقالت المتحدثة باسم المطار، إن 90% من الرحلات الجوية في مطار بروكسل مغطاة، مشيرةً إلى أن المطار مستعد للعودة للعمل يوم الاثنين. وأضافت أن "شركتي الطيران الرئيسيتين الأخريين ، TUI و Ryanair ، تعملان بالفعل مع شركة Aviapartners ، لذلك لن يكون هناك أي مشاكل من جانبهم".

ونظرًا لعدم وجود عدد كبير جدًا من الرحلات الجوية حتى الآن فإن شركة المناولة الأرضية الأخرى في مطار بروكسل Aviapartner يمكنها التأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة في الوقت الحالي، إلا أن هذا حل مؤقت، حسبما قالت المتحدثة.

وعلى المدى القصير، يحاول مطار بروكسل إيجاد حل مؤقت بين شركات الطيران الأخرى وشركة Aviapartner المناولة الأرضية الوحيدة.


بلجيكا

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