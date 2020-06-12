اليوم السابع
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مساجد القليوبية تلتزم بتعليمات الأوقاف خلال صلاة "الجمعة" بنسبة 100%

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:38 م
مساجد القليوبية تلتزم بتعليمات الأوقاف خلال صلاة "الجمعة" بنسبة 100% مسجد ناصر ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن غرفة عمليات المديرية تابعت صلاة الجمعة اليوم الموافق 12 يونيه الجاري، في المنازل والاقتصار على أدائها ظهرا، موضحة أن هناك التزام 100% من قبل المواطنين بالتعليمات.

وشكلت مديرية الأوقاف بالقليوبية، غرفة عمليات، برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وعضوية مدير الدعوة الشيخ إسماعيل أحمد، ومدير المتابعة بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية المنتشرة بنطاق مدن المحافظة، لمتابعة صلاة التراويح وصلاة الجمعة لشهر رمضان المبارك، حيث تم التنبيه على أئمة المساجد ومديريى الإدارات الفرعية بالتشديد على عدم السماح لأداء صلاة التراويح داخل المساجد أو بالحرم التابع لها.

وأضاف "أبو السعود" في بيان صحفي، أنه تم التنبيه على مديري الإدارات الفرعية ومديري المتابعات بتلك الإدارات  للتأكيد على الإلتزام بأذان النوازل فقط وعدم تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان، مع عدم السماح لأي من المواطنين بالصلاة داخل المسجد أو بحرم المسجد وخاصة صلاة التراويح، على أن يتم رفع تقرير من تلك الإدارات لرفع تقرير يومي للوزارة.

وأوضح، أن جميع إجراءات دفع الهلاك عن النفس البشرية واجبة شرعا ومخالفة هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقررها السلطات والجهات المختصة إثم ومعصية.

وأكد وكيل الأوقاف أنه لا مكان لمتخاذل عن أداء الواجب بالوزارة ولا مساحة من التسامح مع متاجر بوطنه ودينه بتعريض أرواح الناس للهلاك حجة جمعهم للصلاة موضحا أنه جرى إلغاء تصريح الخطبة لأحد أساتذة جامعة الأزهر بعد مخالفته التعليمات وأقام صلاة جماعة في الشارع بقليوب الأسبوع قبل الماضي وإحالته للتحقيق.


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