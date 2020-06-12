اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 07:22 م
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فيديو.. السيطرة على حريق بغواصة نووية فرنسية في ميناء تولون

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:10 م
فيديو.. السيطرة على حريق بغواصة نووية فرنسية في ميناء تولون حريق بغواصة نووية فرنسية
ماجد تمراز

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كشفت إدارة فرنسية محلية، اليوم الجمعة، عن السيطرة على حريق اندلع على متن غواصة نووية راسية في ميناء تولون المطل على البحر المتوسط.

وقالت في بيان لها نشره موقع روسيا اليوم، إنه لم يصب أحد في الحادث ولم تكن هناك مواد نووية أو أسلحة على متن الغواصة.

وكشفت مصادر بوزارة الدفاع في تصريحات لروسيا اليوم، عن أن الغواصة تحمل اسم "إس.إن.إيه بيرل" وأن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي ستتوجه إلى تولون في أسرع وقت ممكن.

في المقابل، أعرب مغردون عن مخاوفهم بعد رصد ألسنة دخان متصاعدة من موقع الحادث، رغم أن السلطات طمأنت المواطنين وأكدت أن العتاد الخطير الذي كان على متن الغواصة تمت إزالته في وقت سابق من أجل أعمال الصيانة.

 


فرنسا

غواصه نوويه

غواصه نوويه فرنسيه

ميناء تولون

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