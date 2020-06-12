فيديو.. السيطرة على حريق بغواصة نووية فرنسية في ميناء تولون

ماجد تمراز

كشفت إدارة فرنسية محلية، اليوم الجمعة، عن السيطرة على حريق اندلع على متن غواصة نووية راسية في ميناء تولون المطل على البحر المتوسط.

وقالت في بيان لها نشره موقع روسيا اليوم، إنه لم يصب أحد في الحادث ولم تكن هناك مواد نووية أو أسلحة على متن الغواصة.

Un incendie à bord du sous-marin nucléaire d'attaque Perle (SNA) s'est déclaré ce vendredi en fin de matinée, sur la base navale de Toulon.

Une épaisse fumée blanche a été aperçue dans les environs et suscité beaucoup d'interrogations. pic.twitter.com/aTRGTnhacg — Var-matin (@Var_Matin) June 12, 2020

وكشفت مصادر بوزارة الدفاع في تصريحات لروسيا اليوم، عن أن الغواصة تحمل اسم "إس.إن.إيه بيرل" وأن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي ستتوجه إلى تولون في أسرع وقت ممكن.

في المقابل، أعرب مغردون عن مخاوفهم بعد رصد ألسنة دخان متصاعدة من موقع الحادث، رغم أن السلطات طمأنت المواطنين وأكدت أن العتاد الخطير الذي كان على متن الغواصة تمت إزالته في وقت سابق من أجل أعمال الصيانة.