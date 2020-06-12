غرق شخصين أثناء الاستحمام بترعة بالمنزلة دقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي اثنان فلاح عجوز وشاب مصرعهما غرقا فى حادثتين منفصلين بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من من مأمور مركز المنزلة بورود بلاغ بغرق فلاح داخل ترعة

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع عرفة ابراهيم ابو المعاطي 61 سنة من قرية البصراط التابعة لدائرة المركز، وذلك نتيجة غرقه داخل ترعة البصراط أثناء قيامه برى أرضه بعد اصابته بغيبوبة سكر وتم انتشال الجثمان بواسطة الأهالي وتم نقله لمشرحة مستشفى المنزلة العام.

كما تلقى المأمور بلاغ آخر بغرق حسين عادل عبد العزيز 17 سنة مقيم قرية الطوابرة التابعة لدائرة المركز، بغرفة داخل ترعة السلام أمام أمام كوبري عاشور وذلك أثناء استحمامه هروبا من حرارة الجو، وتم انتشال الجثمان بواسطة الأهالي، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفي العام استعدادا لتسليمهم إلى ذويهم ، وجار تحرير محضر بالواقعتين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، والتصريح بالدفن.