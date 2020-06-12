اليوم السابع
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عضو بنقابة صيادلة القاهرة: إعادة 175 صيدليا من العالقين بالخارج.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:00 م
عضو بنقابة صيادلة القاهرة: إعادة 175 صيدليا من العالقين بالخارج.. صور إعادة 175 صيدلى عالق بالخارج إلى مصر
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور عمرو مغربى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إنه فى إطار تنفيذ مبادرته التى أطلقها لمساعدة الصيادلة المُغتربين العالقين بالخارج، فى العودة إلى مصر، فقد نجحت أول رحلة لإعادة أول طائرة من الرياض ضمن الجسر الجوى المفتوح للصيادلة من كل العالم، من خلال طائرة خاصة غير خطوط الطيران الرسمية، تقل 175 صيدلي، وأقاربهم ومرافقيهم.
 
وأوضح مغربى فى تصريحات له، أن الطائرة انطلقت من مطار الرياض إلي مطار القاهرة، مشيرا إلى استمرار المبادرة فى مساعدة الصيادلة فى العودة إلى مصر، وتوفير كل سبل الراحة لهم، من الرياض وكذلك الكويت ودبى، مشيرا إلى أن ذلك لأى صيدلى أو أسرة صيدلى عالقين بالخارج، حيث يتم التواصل من خلالهم معه لترتيب إجراءات العودة.
 
كان الدكتور عمرو مغربى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، أكد أنه أطلق مبادرة خاصة بمساعدة الصيادلة المُغتربين العالقين بالخارج، رغم الظروف الحالية وتعليق خطوط الطيران، حيث تمكن من الاتفاق مع شركات للطيران الخاص، لتأجير الخدمة للصيادلة وذويهم للعودة، وأضاف المغربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، وبالفعل تمكنا من الاتفاق لإجراء رحلتين من جدة والرياض، كل طيارة يمكنها نقل 180 فرد، وجمعنا حتى الآن 193 فردا بالرياض، وفى جدة 170 آخرين، وسيتم إعادتهم فور الإنتهاء من الاجراءات اللازمة، بالتزامن مع تنسيق عمليات الحظر الصحى لهم، لافتا إلى أنه فى كل دولة يتم تجميع عدد من الصيادلة بها يمكن تكرار الأمر معهم.
 
وأشار إلى أن الخدمة فى الأساس مقدمة للصيادلة وذويهم، إلا أن بعض الصيادلة أشاروا إلى رغبة أطباء فى العودة معهم، وسيتم إعادتهم أيضا، مشيرا إلى أن ذلك يساعد الدولة فى إعادة المغتربين، دون أى تكلفة للدولة، وذلك من خلال تقسيم سعر الرحلة على أعداد الراغبين فى العودة إلى مصر، مع الالتزام بشروط وقوانين الدولة من تطبيق العزل لمدة 14 يوما.
 
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