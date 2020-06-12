اليوم السابع
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ضبط شخصين لوضعهما مقاعد بممشى كورنيش النيل فى وقت الحظر

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:57 م
ضبط شخصين لوضعهما مقاعد بممشى كورنيش النيل فى وقت الحظر كوبرى قصر النيل ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لوضعهما مقاعد بالممشى الخاص بطريق الكورنيش بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة خلال الأوقات المقررة لحظر تحرك المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الحكومة فرضت حظر تجوال جزئى مع إغلاق المقاهى، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحًا.

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.


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