اليوم السابع
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صور.. لأول مرة منذ 9 سنوات فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:24 ص
صور.. لأول مرة منذ 9 سنوات فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فتح الشوارع المحيطة بمديرية الأمن التي اغلقت منذ 9 سنوات، بشارع الجيش بدايةً من ميدان التعاون حتي ميدان النصر، بالإضافة إلي شارع صلاح سالم بدايةً من أمام مقر مديرية التربية والتعليم، والمحكمة حتي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك لتحقيق مرونة وسيولة الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.

 

وثمنَ محافظ كفرالشيخ، دور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والعميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية.

 

فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (1)
فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (1)

 

فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (2)
فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (2)

 

فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (3)
فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (3)

 

فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (4)
فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (4)

 

فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (5)
فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (5)

 

فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (6)
فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (6)

 

فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (7)
فتح الشوارع المحيطة بمديرية أمن كفر الشيخ (7)

 

 


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