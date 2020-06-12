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صور.. إزالة 180 حالة إشغالات وفض 7 سويقات فى ببا ببنى سويف

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:19 م
صور.. إزالة 180 حالة إشغالات وفض 7 سويقات فى ببا ببنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف هانى فتحى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي، حملة مكبرة تمكنت خلالها  من إزالة 180حالة اشغالات متنوعة وفض 7 سويقات عشوائية بالمدينة.

وتسلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا  2 ونش جرار مجهزين بعدد 2 مقطورة مزدوجة حمولة 52 طن منحة من وزارة البيئة لدعم منظومة النظافة بمركز ومدينة ببا لنقل المخلفات إلى المقالب العمومية ، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا  بمتابعة تعقيم بعض الشوارع بقرى سدس ومنيل موسى وعلى كيلانى بالاشتراك مع المجتمع المدنى وشباب ببا ، وكذا متابعة استمرار الرش بشوارع المدينة والتي شملت:طريق المدخل البحرى وشارع المستشفى والشيخ ياسين وشارع التحرير  وميدان المحطة  وشارع بورسعيد وشارع الشباب

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بحملة نظافة ورفع وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة  بميدان الجامع الكبير والإسعاف وفابريقة ببا  والبركة والمنشية القبلية وشارع التحرير وشارع المستشفى وميدان الشيخ ياسين وقرى سدس وهلية ، والتي أسفرت عن رفع عدد 150 طن مخلفات وقمامة .

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