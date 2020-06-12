"سعيد".. المولود الـ11 داخل مستشفى إسنا للحجر الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

"سعيد" هو الطفل رقم 11 فى قائمة مواليد مستشفى إسنا للحجر الصحى، وذلك لأم مصابة بفيروس كورونا، منذ تحويل المستشفى التخصصى بإسنا إلى مستشفى للعزل الصحى، حيث صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، أنه تم في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، إجراء حالة الولادة القيصرية الـ11 لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي ولدت طفلها والتي اسمته "سعيد" في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أن حالة الأم والجنين بصحة جيدة.

وتم إجراء العملية تحت إشراف الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وباشراف طاقم طبي كل من الدكتور عماد فاروق أخصائي النسا و التوليد، والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير، والدكتورة الشيماء حامد أخصائية الأطفال، والدكتور وهب الله عايش أخصائي مكافحة العدوي، والفريق المعاون للدكتور وهب عايش سناء عبد الله، وسحر نصر، والسيد سعداوي، وبإشراف ومتابعة تمريضية من رضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة العامة، وإشراف تمريض السيد شحات، وعلي الواعد، وتمريض عمليات شيماء عاطف وحسين عادل، وتمريض حضانة مني حفني، وأسماء محمود رمضان، وإشراف عمليات رضا علي وإدارة هندسية كل من فراج وأمير، وخدمات معاونة مس زينب.