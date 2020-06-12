اليوم السابع
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رفع 50 طن مخلفات ونواتج تطهير فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:45 م
رفع 50 طن مخلفات ونواتج تطهير فى حملة مكبرة بالمنوفية رفع مخلفات ونواتج تطهير فى حملة مكبرة
المنوفية - محمد فتحى

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قامت الوحدة المحلية بمشيرف بعمل حملة مكبرة لرفع ناتج التطهير من على ترعة مشيرف المجاورة للطريق الأسفلت المؤدى من قرية مشيرف حتى مسجد الخضر وتم رفع 50 طن مخلفات ونواتج تطهير وذلك  بلودر وسيارات وعمال الوحدة المحلية بمشيرف.

وكان محافظ المنوفية، قد أحال المسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية للنيابة الادارية لمخالفتهم الاجراءات القانونية وشروط الطرح والترسية والموافقة علي الشراء بالأمر المباشر ل3الاف كمامة قماش دون التنسيق مع مديرية الشئون الصحية للحصول علي الموافقات اللازمة ومدي مطابقتها للاشتراطات الصحية من عدمه وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة .

كان محافظ المنوفية قد كلف فريق من الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص ما ورد بشأن الكمامة القطنية التي تحمل شعار وزارة الشباب والرياضة ومن خلال الفحص تبين أنه بتاريخ 21/5/2020 ورد لمديرية الشباب والرياضة كتاب وزارة الشباب المتضمن تصنيع عدد 3 الاف كمامة كمرحلة اولي باللون الاسود وبالمواصفات الطبية وتوزيعها علي النحو الوارد بكتاب الوزارة .

كما تبين قيام مديرية الشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال شراء وتوريد وليس تصنيع 3الاف كمامة من احد محلات بيع الملابس الرياضية بشبين الكوم دون التنسيق مع مديرية الشئون الصحية للحصول علي الموافقات اللازمة ومدي مطابقتها للاشتراطات الصحية من عدمه حال ورودها لكشف تفريغ وتضمين انها وفقا للمواصفات الصحية ، وكذا ورودها بعرض السعر بانها مطابقة للمواصفات الطبية وكذا استلام الكمامات وفحصها واضافتها للمخازن دون إبداء أية ملاحظات وسداد كافة مستحقات محل بيع الملابس الرياضية من قبل لجنة الفحص وكذا عدم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية فور ورود كتاب وزارة الشباب والرياضة لتصنيع الكمامات للحصول علي الموافقات والمواصفات الصحية اللازمة والخاصة بمعايير الصحة والسلامة وطبقا للاتفاق المبرم بين وزارتي الصحة والتجارة والصناعة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اي مخالفات واحالتها للجهات المختصة لمكافحة الفساد المالي والاداري وانه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير وسيتم محاسبة المقصرين في كافة القطاعات .

 

 


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