رئيس مدينة الزينية: استئناف العمل فى مسار "محور السوفيتيل"

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه في إطار تنفيذ المشروعات القومية المتعثرة وبعد توقف منذ العام 2008، تقرر إستئناف العمل فى تحديد مسار محور السوفتيل وهو "الواصل بين مطار الأقصر الدولي ومدخل مدينة الزينية والمزمع وصوله حتي البر الغربي حيث وادي الملوك والمزارات الأثرية" من جانب السكة الحديد، بعرض 25 متر وطول 11 كيلو متر، وذلك بعد وصول مديرية المساحة بالأقصر لتجديد إحداثيات الطريق وتحديد معالمه، حتي فندق السوفوتيل.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه هذا الطريق والمشروع القومى الأبرز بالمدينة يساهم فى دعم حركة السياحة مستقبلاً، حيث أن الرحلة للسياح بالطريق الحالي تبلغ حوالى 60 كيلو متر، وبعد إنهاء الطريق ستصبح الرحلة 20 كيلو متر فقط، وهو ما يساهم فى دعم زيارات السياح للمعالم الفرعونية بالأقصر بصورة أسرع وفى طرق حديثة تم خلالها مراعاة كافة أوجه الدعم والمعايير الحديثة لإنشاءات الطرق.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه يتم العمل حالياً فى الطريق بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عبر لجنة من المجلس برئاسة يوسف جلال نائب رئيس المجلس، وعبد النبي يوسف أبو قرين مدير المتابعة الميدانية والإعلام والعلاقات، وبحضور مجموعة من مواطني الزينية والكرنك أصحاب الأراضي الواقعة علي الطريق.

وعاد العمل بطريق السوفيتيل بعد توقف الأعمال لمدة تعدت الـ5 سنوات، وبالتعاون مع أصحاب الأراضي الصادر لها قرار نزع الملكية وترحيب تام من جميع أهالي مركز ومدينة الزينية، حيث استكمل رجال مركز ومدينة الزينية العمل فى فتح "طريق السوفيتيل السياحي" الواصل من مطار الأقصر الدولي إلى فندق السوفيتيل على نيل الأقصر مدخل مدينة الزينية بطول 10 كيلو متر وعرض 25 متر، لدعم سرعة وصول الأفواج السياحية لقلب مدينة الأقصر.

وتم خلال الفترة الماضية القيام بأعمال رفع التكدسات والتراكمات بطريق السوفيتيل الواصل من مطار الأقصر الدولي وحتى فندق السوفيتيل بمدخل مدينة الزينية، وجاري الآن العمل بتحديد عرض الطريق من الشبكات، حيث تم تمهيد ورصف الطرق ورفع التكدسات 500 طن تراكمات أتربة ومخلفات وتوسعة، وذلك لمواصلة العمل بطريق السوفيتيل الواصل من مطار الأقصر الدولي وحتى فندق السوفتيل مدخل مدينة الزينية.



رئيس مدينة الأقصر يكشف توفير مشروع طريق السوفيتيل (1)



رئيس مدينة الأقصر يكشف توفير مشروع طريق السوفيتيل (2)