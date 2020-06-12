ديلر إمبابة يكشف كواليس سقوطه بـ2 كيلو حشيش

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش بإمبابة، باتجاره بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بإمبابة، والمناطق المجاورة لها، خاصة منطقة الوراق التى يقيم بها، حيث يتردد عملائه عليه بمحيط مسكنه.

أضاف المتهم أنه حول منزله إلى مخزن للمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، الذى اعتاد الاتجار به، لكثرة الإقبال عليه من جانب المتعاطين، الذين يتواصل معهم هاتفيا، كما اعترف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار بالمخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.





كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.







الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :







تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.







وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.







أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.