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خط شكاوى كورونا بالشرقية يستقبل 13 شكوى جديدة

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:40 م
خط شكاوى كورونا بالشرقية يستقبل 13 شكوى جديدة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استقبال 13 شكوى جديدة من المواطنين عبر رقم الواتس آب (01550010070) والمخصص لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين من امتناع مستشفيات العزل الصحى عن استقبالهم لتلقى العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة فورا وفقا لآلية العمل المحددة.

 

وأوضح المحافظ، أن الشكاوى الواردة تضمنت 3 شكاوى من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيات "فاقوس – الأحرار - الزقازيق العام " لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج، و10 شكاوى وإستفسارات عن الأعراض التى تظهر فى حاله الاشتباه بالإصابه بالفيروس.

 

وأضاف محافظ الشرقية أن آليه التواصل مع الشكاوى الواردة عبر الواتس آب تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام يقوم بالإتصال الفورى بمسؤولى إداره الرعايه الحرجه والعاجلة بمديريه الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوي، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقى الرعايه الطبيه اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد على استفساراتهم.

 

وكانت محافظة الشرقيه قد أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070 بالإضافه إلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الالكترونى www.sharkia.gov.eg لتلقى شكاوى المواطنين بشأن جائحه كورونا، والتواصل الفورى مع الجهات المعنيه لمتابعه الشكاوى الواردة وحلها فورا.


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