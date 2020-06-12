اليوم السابع
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خبير اقتصادى: التدفقات النقدية قللت خسائر كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:01 م
خبير اقتصادى: التدفقات النقدية قللت خسائر كورونا النقد الأجنبى
كتب رامى محيى الدين

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علق الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي على تقرير بلومبرج حول أداء الجنيه المصري بشكل قوي في بورصة عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، وقال إنه راجع لبرامج الإصلاح الاقتصادي المصري المستمرة .

https://www.youtube.com/watch?v=8o7OB5oRlwE&feature=emb_logo

وأضاف الدكتور علي الإدريسي عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الاحتياطي النقدي المصري الأن 36 مليار دولار، بجانب إلي تقديم سندات دولية في السوق بقيمة 5 مليارات دولار بالإضافة الى الأسس القوية التي يقف عليها الاقتصاد المصري ووجود مراكز مالية جيدة لدى البنوك لافتا إلى أن مصر نجحت في الحصول على تدفقات نقدية بقيمة 13 مليار دولار من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وطرح السندات الدولية ما دعم من قوة الجنيه.

 

وأشار الدكتور علي الأدريسي إلى أن العملات الأجنبية التي بدأت الدخول للسوق المصري، قللت من خسائر بعض المجالات التي تأثرت بأزمة كورونا مثل السياحة وتحويلات المصريين للخارج وإيرادات قناة السويس.

 

 

 

وأكد الإدريسي أن الجنيه المصري هو الأفضل في تعاملات السوق حاليا بالبورصة، وتراجعه في ظل الأزمة لم يصل إلى 1%، على عكس باقي عملات الأسواق الناشئة  التي تراجعت مابين 9 إلى 18 % خلال الأزمة الحالية.

 

ونجح الجنيه المصري في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيا بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته0.89% رغم تداعيات فيروس كورونا.

 

وأظهرت إحصاءات لوكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصري يعد الأقوى أداء أمام الدولار في 2020، مسجلا متوسط سعر 16.18 جنيه بنهاية تعاملات الاسبوع الثاني من يونيو الجاري، مقابل متوسط سعر بلغ 05ر16 جنيه في نهاية العام الماضي بانخفاض قدره 13 قرشا فقط.

 

 


التدفقات النقدية

صندوق النقد

كورونا

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