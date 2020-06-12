اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الجمعة 12/6/2020 فى مصر "سيوو مبيت"

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 12/6/2020 فى مصر "سيوو مبيت" الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.
 
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد ، مع نشاط للرياح جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 31   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 33      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 37     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 34      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 35     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 42
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 43    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 42
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 25 والعظمى 37  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 36
 
 
 
 

حاله الطقس

الأرصاد

الطقس

درجات الحراره

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة