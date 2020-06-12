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توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:31 م
توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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التقى سفير مصر لدى جنوب السودان محمد قدح مع "بياتريس خميسا" وزيرة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجنوب سودانية، الجمعة، حيث تناول اللقاء متابعة تطورات العلاقات الثنائية والدعم المصري لجهود مكافحة جائحة كورونا، وكذا ملف الترتيبات الأمنية في إطار اتفاق السلام المنشط فى جنوب السودان، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أعربت الوزيرة الجنوب سودانية عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وتقدير جنوب السودان الكبير للدعم المصري المتواصل لها، كما أشادت بالتطور الذى تشهده العلاقات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وثمنت وزيرة الخارجية الجهود المصرية المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في مناطق الصراعات بالقارة الأفريقية، وقد اتفق الجانبان على أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.


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