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تمريض حلوان تصدر كتيب توعوى حول الوقاية وطرق مكافحة فيروس كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:17 ص
تمريض حلوان تصدر كتيب توعوى حول الوقاية وطرق مكافحة فيروس كورونا فيروس كورونا - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أصدرت كلية التمريض بجامعة حلوان أول كتيب توعوى للوقاية من عدوى فيروس كرونا ويحتوى الكتيب أيضا عن طرق مكافحة الفيروس، بهدف نشر الوعى داخل المجتمع الجامعى.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و إشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية كتيب ويتضمن الكتيب أسئلة واجوبة حول الوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد وطرق مكافحتها وذلك نقلا عن منظمة الصحة العالمية.

ويتضمن الكتيب مجموعة من الأسئلة حول ماهية فيروس كورونا المستجد وما هو مرض كوفيد 19 وأعراضه وطرق انتشاره كذلك يتضمن الكتيب الاجابة علي العديد من الأسئلة الهامة حول إمكانية انتقال الفيروس المسبب لمرض كوفيد-91 عبر الهواء؟، وهل يمكن أن ينتقل المرض عن طريق شخصًا  حامل للفيروس لكنه عديم الأعراض لآخر غير مصاب .

كما يشمل الكتيب توضيح تدابير الحماية اللازمة التي يجب على الفرد والجميع أتباعها  كما يوضح من هم الأشخاص الأكثر تعرضا للإصابة بالمرض، ومدي فاعلية المضادات الحيوية في الوقاية من المرض وعلاجه، كما يحتوى الكتيب على مقارنة بين مرض كوفيد 19 واعراضه وبين مرض سارس من حيث قوة المرض ومدي انتشاره، وفي النهاية يقدم معلومات إرشادية حول الطرق الآمنة لارتداء الكمامة ونزعها للحفاظ على سلامة الأفراد وحمايتهم من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

أعد الكتيب الدكتورة زينب حسين على أستاذ التمريض الباطنى الجراحى بكلية التمريض جامعة حلوان.


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الوقاية من كورونا

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