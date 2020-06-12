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تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة الاستراحات فى كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:04 م
تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة الاستراحات فى كفر الشيخ.. صور جانب من التطهير
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم عدد من المدارس ولجان الثانوية العامة والاستراحات، ضمن الإجراءات الاحترازية التى وجه لها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين فى الامتحانات، والعاملين بالمدارس.

كما تابعت وكيل الوزارة، لجان استراحات الثانوية العامة، واطمأنت على توفير كافة الإمكانيات للمراقبين والملاحظين، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، وحجرات العزل باللجان، إضافة لتوفير المطهرات بدورات المياه، ومتابعة حجرات الزائرة الصحية، للتأكد من الانتهاء من تجهيزها بكافة الأجهزة المتاحة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إنه يتابع أعمال الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشدداً على توفير كافة الإمكانيات، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين فى الامتحانات، مؤكداً التعاون بين مديرية "التربية والتعليم، و الأمن، والصحة"، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 19 ألفا و314 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الثانوية العامة فى 84 لجنة، بالإضافة إلى 30 ألفا و465 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية فى 137 لجنة، لافتةً إلى أنه تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالب وطالبة فقط.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، تنفيذًا لتوجيهات  اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 63 استراحة، من بينهم 26 استراحة لرؤساء اللجان، وملاحظى، ومراقبى امتحانات الثانوية العامة، و37 استراحة لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظى امتحانات الدبلومات الفنية.

‏وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التى يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، مشيرةً إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتم مراعاة قربها من اللجان لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين فى الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة ثانوية عامة ودبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تخصيص واتس آب للتواصل الفورى بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.

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