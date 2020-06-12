تدعيم مستشفيات الشرقية بمستلزمات طبية ووقائية

الشرقية – إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية ، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة ، تدعيم المجتمع المدني لمستشفيات لإبراهيمية والصدر والصالحية الجديدة وأبو حماد وديرب نجم وفاقوس" بأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية لرفع مستوي الخدمة.

و أكد في بيان ، دعم مستشفى الإبراهيمية المركزى بماكينة غسيل كلوى، وسرير كهربائي خمسه حركة ، وعدد 2 جهاز لقياس ضغط الدم، و 2 سماعة، وكمية من المستلزمات الطبية والوقائية، ودعم مستشفي الصدر بالزقازيق بعدد 2 جهاز أكواتشيك لتحليل سكر الدم، و ٥ منظم شفط شبكه، و 20 فلوميتر أكسجين، و 20 منظم أسطوانه، و 50 باج ماسك، بلغت التكلفة التقديرية للتبرعات 24 الف 600 جنيه، لصالح المرضي بالمستشفي، وتم دعم مستشفي الصالحية الجديدة المركزي بعدد 20 سرير فولر 2 حركة، و 20 مرتبة مريض جلد فولر 10 سم، و 20 كوميدينو مستورد فايبر، و 10 مونيتور "youker" 5 وظائف 12بوصة.

كما شمل الدعم 10 حامل مونيتور، و 10 سرنجة محاليل، وجهاز أشعة متنقل هندي، و 5 أجهزة بلص بالكابل أوكسي، بتكلفة تقديرية بلغت 450 ألف جنيه، و آخر عدد 2 جهاز أكواتشيك لحليل سكر الدم مزود بشرائط التحليل، وكمية من الشنط بلاستيكية مطبوعة للإستخدام في توزيع العلاج علي المرضي بالعزل المنزلي، وتم دعم مستشفي أبو حماد المركزي بسرير عناية، وجهاز سباب لوحدة العناية المركزة، وكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية لصالح الفريق الطبي والمرضي بالمستشفي، وتم دعم مستشفي ديرب نجم المركزى بعدد 6 آسرة 2 حركة، و 4 حامل محاليل، و 3 جهاز مونيتور، وجهاز صدمات ألماني، وجهاز رسم قلب، ومضخة محاليل، وديزل قدرته 500 ألف وات، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف جنيه، لصالح المرضي بالمستشفى، كما تم دعم مستشفي فاقوس النموذجى بمستلزمات طبية عبارة عن 100 أفارول عزل ووتر بروف، و 50 بدلة عمليات للأطباء، و 140 كوفرته مقاس كبير، و18 كيس جمع غسيل، بتكلفة تقديرية بلغت96630 جنيه، لصالح الفريق الطبي والمرضي بالمستشفي.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزى.