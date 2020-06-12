اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 12:58 م
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تحرير 736 مخالفة تموينية بالشرقية منذ بداية يونيو

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:25 م
تحرير 736 مخالفة تموينية بالشرقية منذ بداية يونيو حمله تموينيه-ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل أول وزارة تموين الشرقية، ان المديرية رفعت درجة الاستعداد ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره من خلال عدة ضربات متلاحقة شنتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدى لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وذلك استمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

وأسفرت تلك الحملات خلال الفترة الاسبوع الماضى من 4 يونيو حتى 10 يونيو الجارى، عن تحرير 736 محضراً متنوعاً منها تحرير 141 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و تحرير 195 محاضر فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للأستخدام الآدمى ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

 

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

 

ومن جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال عدة إجراءات لحماية حقوق المواطن من جشع التجار وضبط الأسواق خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.

 

 


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