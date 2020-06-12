وأفادت وكالة أنباء "تاس" اليوم /الجمعة/، بأن كلا من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الفيتنامي نجوين فو تشونج، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، توجهوا ببرقيات تهنئة إلى الرئيس الروسي بمناسبة "يوم روسيا".



وأشارت " تاس" إلى أن "زعيم كوريا الشمالية أشاد بما حققه الشعب الروسي من نجاح كبير في النضال من أجل بناء روسيا قوية ومزدهرة، بعد أن تغلب على جميع أنواع التحديات والصعوبات".



ولفتت الوكالة الروسية إلى أن زعماء هذه الدول أكدوا على أهمية العلاقات التاريخية، التي تربط بلدانهم بروسيا.



ويعود تاريخ العيد الوطني "يوم روسيا" إلى 12 يونيو عام 1990، عندما أعلن الرئيس الأسبق بوريس يلتسين "إعلان سيادة روسيا الاتحادية"، وتُقام في هذا اليوم - الذي يعد عطلة رسمية - الفعاليات الاحتفالية والحفلات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد.