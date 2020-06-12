اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلومبرج: بعض المناطق الأمريكية تواجه موجة ثانية من كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:08 م
بلومبرج: بعض المناطق الأمريكية تواجه موجة ثانية من كورونا كورونا - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وكالة "بلومبرج" أن خبراء صحيين يحذرون من أن بعض مناطق الولايات المتحدة تتجه نحو موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات في البلاد عتبة المليونين.

وأكدت الوكالة أن الخبراء يرون مؤشرات على أن موجة ثانية من كورونا قادمة في ولايات تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا، وكذلك أريزونا، وذلك على الرغم من أن الزيادة الإجمالية في حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قلت عن 1%، أي أدنى معدل منذ مارس.

ونقلت "بلومبرج" عن إريك تونر، كبير الباحثين في جامعة جونز هوبكنز للأمن الصحي قوله: "ثمة موجة جديدة ستأتي في بعض أنحاء البلاد. وهي محدودة ولا تزال بعيدة، لكنها قادمة".

من جانبه، أشار مدير قسم الإحصاءات البيولوجية في مدرسة بيرلمان للطب التابعة لجامعة بنسيلفانيا، جيفري موريس، إلى خطورة الوضع الوبائي في أريزونا، واصفا إياه بأحد أهم مكونات "المشكلة الكبرى".

وأشارت الوكالة إلى أن تكساس رصدت الأربعاء الماضي 2504 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، أي أكبر ارتفاع يومي في الولاية منذ بداية الجائحة.

من جانبها، سجلت ولاية فلوريدا التي خرجت من نظام الإغلاق قبل شهر 8553 إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الأخير، أي أكبر معدل بالنسبة لها أيضا.

وفي كاليفورنيا، بلغ معدل المصابين الجدد بكورونا في المستشفيات أعلى مستوى له منذ 13 مايو، وشهد ارتفاعا في تسعة من الأيام الـ10 الماضية.

من جانبها، شهدت أريزونا أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بكورونا في الثاني من يونيو الجاري، وهو عند مستوى 1187 إصابة خلال 24 ساعة، فيما يتعرض النظام الصحي المحلي للضغط المتزايد على خلفية زيادة عدد المصابين.

وذكرت الوكالة أنه من غير الواضح ما إذا كانت إعادة ارتفاع وتيرة تفشي كورونا في بعض المناطق الأمريكية مرتبطة بإعادة افتتاح اقتصاد الولايات، فيما قال الخبراء إنه من السابق لأوانه الحديث عن مدى تأثير المظاهرات الشعبية المتواصلة على خلفية مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد، على زيادة عدد المصابين بالفيروس.


كورونا

فيروس كورونا

بلومبرج

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة