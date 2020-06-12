اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلدة خالية من "كورونا" فى إيطاليا تبيع المنزل بيورو واحد.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:00 ص
بلدة خالية من "كورونا" فى إيطاليا تبيع المنزل بيورو واحد.. اعرف التفاصيل البلدة تعرض المنزل مقابل يورو واحد
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشارت تقارير إعلامية الى إعلان بلدية قرية تشنكيفرونديCinquefrondi   في منطقة كالابريا الإيطالية، عن إطلاق مشروعها الجديد ببيع مساكن في القرية بسعر يورو واحد.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، فقا لعمدة البلدة، تم إطلاق برنامج خاص يعرف باسم "عملية الجمال" لحل مشكلة تدفق الشباب وهجرتهم إلى المدن الكبرى.

ومن ضمن الإجراءات التي تقدمها القرية للسكن والانتقال إليها هي عدم تسجيلها لأي إصابة بوباء فيروس "كورونا".

ويتطلب الأمر من كل شخص راغب بالاستفادة من العرض المخفض القيام بإجراء إصلاحات في المنزل بغضون 3 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المشتري دفع رسوم خاصة قدرها 250 يورو.

كما سيتم تغريم المشتري 20 ألف يورو، في حال لم يجر الاصلاحات في الوقت المحدد، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن".  


ايطاليا

منازل ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

مكافحه كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء إيطاليا يصدّق على عودة النشاط قبل 24 ساعة من مباراة الكأس

الخميس، 11 يونيو 2020 10:52 م

إيطاليا تسجل 53 وفاة بفيروس كورونا و379 إصابة جديدة

الخميس، 11 يونيو 2020 06:57 م

أستاذ باطنة من إيطاليا: لا يوجد دليل على تراجع قوة كورون.. ومناعة القطيع خطر

الخميس، 11 يونيو 2020 03:48 م

وزير خارجية إيطاليا: تركيا تثير قلقنا فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية الرأى

الخميس، 11 يونيو 2020 09:44 ص

وزير خارجية إيطاليا: المبادرة المصرية لحل الأزمة فى ليبيا مقترح يمكن سلكه

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة