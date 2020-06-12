اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 12:01 م
خالد صلاح
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اليورو يرتفع والعملات العالية المخاطر تتعافى مع توقف جنى الأرباح

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:55 ص
اليورو يرتفع والعملات العالية المخاطر تتعافى مع توقف جنى الأرباح اليورو
رويترز

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ارتفع اليورو قليلا مقابل الدولار الأمريكى، اليوم الجمعة، ليظل قريبا من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر والذى بلغه فى وقت سابق من الأسبوع، إذ توقف المتعاملون عن البيع لجنى أرباح أحدث ارتفاع.
 
وخلال جلسة التداولات فى آسيا، انخفض الدولار الأسترالى وعملات أخرى شديد التأثر بالمخاطر قبل أن تتعافى وترتفع مقابل الدولار الأمريكى الذى يُعتبر ملاذا آمنا، عقب ارتفاع أسهم أوروبا.
 
وكان المستثمرون قرروا فى وقت سابق، تخفيض مراكزهم بعد زيادة سريعة فى الرهانات على الأصول عالية المخاطر والتى انطلقت بفضل آمال لمزيد من إعادة فتح الاقتصادات فى الكثير من الدول.
 
وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1315 دولار، ليظل قريبا من 1.1422 دولار وهو أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر والذى بلغه يوم الأربعاء.
 
وصعد الدولار الأسترالى 0.4 بالمئة إلى 0.6881 دولار أمريكى بعد أن نزل لأدنى مستوى فى عشرة أيام عند 0.6799 فى الجلسة الآسيوية.
 
وارتفعت عملات دول الشمال الأوروبي، وكذلك فعل الدولار الكندى الشديد التأثر بالنفط، والذى صعد فى أحدث تعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.3585. وسجلت الكرونة النرويجية أكبر تحركات إذ ارتفعت 0.6 بالمئة إلى 9.5665 مقابل العملة الأمريكية.
 
وتجاهل الجنيه الاسترلينى حقيقة انكماش الاقتصاد البريطانى بوتيرة قياسية بلغت 20.4 بالمئة فى أبريل نيسان من مارس آذار إذ أمضت البلاد الشهر فى إجراءات عزل عام مشددة بحسب ما أظهرته بيانات رسمية اليوم الجمعة.
 
ويرى المستثمرون أن الرقم هو على الأرجح قاع الانهيار قبل تعاف طويل وبطئ.
 
واستقرت العملة البريطانية فى أحدث تعاملات عند 1.2606 دولار وانخفضت 0.1 بالمئة مقابل اليورو إلى 89.79 بنس.
 

اليورو

اسعار العملات

الدولار الامريكى

الدولار

اسهم اوروبا

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