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العربية السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس بدءا من الاثنين المقبل

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:59 م
العربية السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس بدءا من الاثنين المقبل
إيمان حنا

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تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتباراً من  الاثنين  المقبل من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى 15 سبتمبر المقبل ، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.وفق عكاظ.

وينص القرار الوزاري على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تعمل الوزارة جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

ويستثني القرار عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة التي تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، حيث سيتم التنسيق مع مديري فروع المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع, كما يمكن الاستفسار وتقديم الشكوى الخاصة بمخالفة تطبيق القرار 


السعودية

وزراة الموارد البشرية

منع العمل تحت اشعة الشمس

العاملين فى السعودية

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