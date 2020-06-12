السعودية وإيطاليا تبحثان التعاون الثنائى

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودى، الخميس عبر الاتصال المرئى، وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية فى إيطاليا داريو فرانشيسكينى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الثقافة والفنون، ومستقبل القطاعات الثقافية في ظل تحديات جائحة فايروس كورونا المستجد.
السعودية وإيطاليا تبحثان التعاون الثنائىالجمعة، 12 يونيو 2020 04:00 ص
وزير الثقافة السعودى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان
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التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودى، الخميس عبر الاتصال المرئى، وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية فى إيطاليا داريو فرانشيسكينى.
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