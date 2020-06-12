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السعودية: فتح المسجد النوبى لصلاة الجمعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية (فيديو)

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:20 م
السعودية: فتح المسجد النوبى لصلاة الجمعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية (فيديو) المصلون اليوم بالمسجد النبوى
إيمان حنا

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فتح المسجد النبوى أبوابه اليوم لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، وسط تشديد للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المصلين ، وقد أعلنت الأمانة العامة بالمدينة المنورة في السعودية، عن تحويل جميع الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي، وذلك بعد امتلاء المسجد بالمصلين، وفقاً لطاقته الاستيعابية التي تتوافق مع جائحة كورونا، وتناشد المواطنين الالتزام بتوجيهات الأمن العام. وفق الحساب الرسمى لشئون المسجد الرسمى على "تويتر"

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المسجد النبوى

صلاة الجمعة

السعودية

كورونا

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