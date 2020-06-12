السعودية: فتح المسجد النوبى لصلاة الجمعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية (فيديو)

إيمان حنا

فتح المسجد النبوى أبوابه اليوم لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، وسط تشديد للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المصلين ، وقد أعلنت الأمانة العامة بالمدينة المنورة في السعودية، عن تحويل جميع الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي، وذلك بعد امتلاء المسجد بالمصلين، وفقاً لطاقته الاستيعابية التي تتوافق مع جائحة كورونا، وتناشد المواطنين الالتزام بتوجيهات الأمن العام. وفق الحساب الرسمى لشئون المسجد الرسمى على "تويتر"

لحظة صعود خطيب #الجمعة في المسجد النبوي لهذا اليوم فضيلة الشيخ صلاح بن محمد البدير .#المسجد_النبوي #نعود_بحذر pic.twitter.com/tBKT5bkhMz — وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) June 12, 2020

وقد حرص المصلون على الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة تجنبا لانتقال العدوى ، وتعد هذه الجمعة الثانية التى يؤدون فيها المصلون الصلاة فى المسجد النبوى وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا ، فقد أدى حوالى 100 ألف مصلى، الجمعة الماضى، الصلاة فى أول جمعة يحضرها المصلون بالمسجد منذ إادة فتح عقب إغلاقه أكثر من 70 يوما كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا.





شاهد ..تطبيق الإجراءات الاحترازية بين صفوف المصلين في #المسجد_النبوي لصلاة الجمعة .#نعود_بحذر pic.twitter.com/p4eH11xlyT — وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) June 12, 2020

وقد أصدر مجلس رئاسة شئون الحرمين، مجموعة من النصائح للمصلين الجمعة الماضى، قبل التوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد النبوى، ونشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، انفوجراف يحتوى على مجموعة من النصائح للمصلين للوقاية من عدوى كورونا، وهي: "الوضوء من المنزل، احضار السجادة الخاصة بك، لبس الكمامة، تعقيم اليدين، عدم اصطحاب الأطفال، عدم احضار المأكولات والمشروبات".