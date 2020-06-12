الداخلية تضبط 62 ألف قرص مخدر داخل صيدليتين

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة المستوردة والمهربة جمركياً بداخل ثلاث صيدليات بالقاهرة لبيعها للشباب بدون تذكرة طبية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى، قيام (مديرة صيدلية بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة "لها معلومات جنائية") ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركياً وبيعها للشباب بدون تذكرة طبية، بمبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، تم إستهداف الصيدلية فى حضور المذكورة وضبط بداخلها "61 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية – مبلغ مالى حصيلة الإتحار فى الأقراص المخدرة"

وتمكنت الإدارة عقب تحريات مُسبقة والتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط (مديرى صيدليتين، بمنطقتى الساحل وروض الفرج بالقاهرة) لقيامهما بممارسة ذات النشاط غير المشروع.. وضبط بداخل الصيدليتين (1635 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية).

واعترف المتهمان بنشاطهما غير المشروع وحيازتهم للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين والشباب والنشئ بدون تذكرة طبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.