الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بمستشفى المنشاوى بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

شهدت مستشفى المنشاوى العام بطنطا نشوب حريق فى الطابق الرابع بسبب ماس كهربائي، وادت النيران الى احتراق مكيف وتم اخماد النيران، فيما اصيب 3 مرضي باختناق، وتم اسعافهم داخل المستشفى.

تلقى مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى مستشفى المنشاوى العام، انتقلت سيارتي مطافي وتم التعامل مع النيران وتبين نشوب الحريق بالطابق الرابع، وتم السيطرة علي النيران، فى الحال، وأدى الدخان المنبعث إلى اصابة 3مرضى باختناق، وتم اسعافهم فى الحال بالمستشفى.

من ناحيه اخرى لقى شاب مصرعه اليوم الجمعة غرقا بمياه ترعة الباجورية بقرية قصر نصر الدين بمحافظة الغربية، وذلك أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو، وعلى الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان.

وكان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بورد بلاغ من عدد من الأهالى بغرق شاب أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو بمياه ترعة الباجورية بقرية قصر نصر الدين بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أنه يدعى " محمد ع ال " 19سنة من قرية مشله بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .