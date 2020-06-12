اليوم السابع
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الأزهر: منفذو الهجوم الإرهابى على مسجد بكابول تجردوا من القيم الدينية والإنسانية

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:15 م
الأزهر: منفذو الهجوم الإرهابى على مسجد بكابول تجردوا من القيم الدينية والإنسانية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف
كتب لؤى على

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أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مسجد "شير شاه صوري" غربي كابول خلال صلاة الجمعة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المصلين.
 
وأكد الأزهر أن تفجير عبوات ناسفة بين أشخاص يؤدون الصلاة ويتضرعون إلى الله عمل إرهابي مشين لا يخرج إلا عن أشخاص تجردوا من كل القيم الدينية والإنسانية، ولم يراعوا حرمة الصلاة ولا مساجد الله ولا الظرف الإنساني الصعب الذي ألمَّ بالعالم أجمع.
 
ويتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأفغانستان رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتقبل ضحايا هذا الحادث في الشهداء، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، إن انفجارا في مسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة كثيرين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية "انفجرت عبوات داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة" مضيفا أن إمام المسجد الواقع في غرب كابول من بين القتلى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكشفت وسائل إعلام محلية أفغانية، الخميس، عن مقتل 4أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار بأحد المساجد غربي كابول، مشيرة إلى أن الانفجار وقع فى  مسجد "شير شاه سوري" بمنطقة كارت إي شار غرب العاصمة، كما نقلت عن الشرطة الأفغانية أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون في الانفجار.

 


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