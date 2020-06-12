الأب يعذب والأم تصور.. تفاصيل ضرب مسجل خطر لابنه بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة التعدى على طفل بالضرب وتصوير مقطع فيديو بالواقعة وبثها عبر شبكة الإنترنت ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لحماية النشئ ومكافحة جرائم إستغلال الأحداث.

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث تداول مقطع فيديو على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لإستغاثة طفل وسيدة من قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفل بداخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور .

وبالفحص وجمع المعلومات تبين أن المقطع المصور لأحد الأطفال "طالب يبلغ من العمر 13 سنة"، وأن المُعتدى عليه والده "قهوجى" "له معلومات مسجلة"، وقيام والدته بتصوير الواقعة وبثها على مواقع التواصل الإجتماعى .

بإستدعاء المتهمين، اعترف والد الطفل بضرب ابنه لتأديبه وتهذيبه، وأكدت والدته تصوير الواقعة وبثها على مواقع التواصل الإجتماعى لتكرار زوجها تعديه بالضرب على ابنها وعدم قدرتها على منعه ووجود خلافات زوجية بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.