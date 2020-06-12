اليوم السابع
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لإلغاء نظام المناوبة..

إنشاء أول خزان مياه بنظام الـ Gls بالغردقة بتكلفة 125 مليون جنيه

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:00 ص
إنشاء أول خزان مياه بنظام الـ Gls بالغردقة بتكلفة 125 مليون جنيه مياه الشرب والصرف الصحي
البحر الأحمر عماد عرفة

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تشيد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أول خزان مياه ضخمة من مادة ال gls بمدينة الغردقة، ضمن إحلال وتجديد محطة مياه الدهار، بهدف الغاء نظام المناوبات ووصول المياه بشكل مباشر للمواطنين بمناطق الدهار، حيث لفت شكل خزان المياه الواقع بالقرب من شارع الحجاز انظار الكثير من المارين بشكله الدائري الضخم، وتسأل الكثير عنه  

من جانبه قال المهندس محمد عيسي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن عملية إحلال وتجديد محطة مياه الدهار، تكلفتها 125 مليون جنيه النصيب الأكبر فيها لخران التكديس الرئيسي، حيث أن أعمال الإحلال والتجديد شاملة محطة رفع وخزان تكديس gls سعة 10 آلاف م3  بالإضافة إلي إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة حفر الباطن المتهالكة وتدعيم شبكة مياه منطقة الدهار.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن عملية الإحلال والتجديد تتم من خلال استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة مياه الشرب وتحسين كميات ضخ المياه التى تصل للأهالي،  كذلك استهداف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة للقضاء على نظام المناوبات.

من جانبه قال المهندس مصطفي أبو الحمد، مدير مشروع إحلال وتجديد محطة مياه الدهار، أن بجانب خزان التكديس الضحم تتكون المحطة من مبني المحولات، ومبني الطلمبات ورافع كبير، ومبني للمولد ومبني إداري ومبني مخازن للورش كذلك تدعيم الشبكة الخارجية للمياه .

وقال مدير المشروعات في تصريحات خاصة، أن الوقت الزمني المقرر فيه الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمحطة مياه الدهار سنة، حيث من المقرر الانتهاء في أول العام المقبل، من جميع الأعمال، مؤكدا أن خزان التكديس بنظام ال gls الذي يتم إنشاءه من خلال شركة متخصصة في تلك المادة.

من جانبه قال توحيد عبد الواحد مقاول المشروع، أن من ضمن المشروع إعادةً إحلال وتجديد خط مياه الكريمات بداية الخط الواصل للمحطة الجديدة، وذلك بهدف تغذية منطقة الدهار وحفر الباطن، بداية من النجدة، حتي المساكن القريبة من قسم شرطة ثان الغردقة، مؤكدا أن عقب الانتهاء من المحطة والخزان والخطوط الخارجية ستحل مشكلات كثيرة في الغردقة .

وأوضح مقاول المشروع أن العمل يتم في المشروع علي قدم وساق، وبجدية كبيرة، وذلك مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات للرئيس عبد الفتاح السيسي بإتباع جميع الإجراءات داخل المشروعات القومية .

فيما كشف المهندس محمود سلام مسئول شركة تركيب خزان التكديس الضخم بمحطة الدهار، أن مادة ال gls التي يتم صنع الخزان منها يتم استيرادها من الخارج، والخزان يبلغ قطره 30متر، وسعته التخزينية 10 آلاف متر، وكذلك ارتفاعه حوالي 9 متر تتم طريقة تركيب من الأعلي للأسفل.

وأضاف مسئول تركيب خزان ال gls أن سيتم الانتهاء من تركيب الخزان خلال أيام قليلة مقبلة وهو هدفه الأساسي تخزين وتكديس المياه الواردة لمحطة الدهار من خط مياه الكريمات المغذي الغردقة، وكذلك الوارد من المحطات الأخري الكبري

 


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