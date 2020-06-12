أوكرانيا تطلب من الاتحاد الأوروبى تشديد العقوبات على روسيا

وكالات

طالب وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا الاتحاد الأوروبى بتشديد العقوبات ضد روسيا، متهما اياها بـ "عرقلة" تنفيذ ما اتفق عليها زعماء "رباعية نورماندى" العام الماضى.

وجاء في بيان للخارجية الأوكرانية، الخميس، أن الوزير لفت انتباه الأوروبيين خلال لقائه مع وزراء خارجية الدول الممثلة في حزب الشعب الأوروبي إلى ما وصفه بـ "عدم رغبة الجانب الروسي في ضمان تنفيذ اتفاقات قمة باريس لقادة "رباعية نورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا)".

كما اتهم الوزير الأوكراني روسيا بوضع عوائق أمام وصول ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الدولية إلى المناطق خارج سيطرة السلطات الأوكرانية في دونباس بشرق أوكرانيا.

واعتبر الوزير أنه ينبغي من أجل تغيير الوضع بشرق أوكرانيا "زادة الضغط الدولي السياسي والعسكري والاقتصادي" على موسكو.