أرمينيا تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا إلى 13 يوليو

رويترز

قالت أرمينيا، اليوم الجمعة، إنها مددت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 13 يوليو المقبل مع تواصل الزيادة فى الإصابات اليومية، ورغم تمديد حالة الطوارئ، عاودت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا العمل منذ إعادة فتح الشركات والأعمال فى أوائل مايو أيار لمنع انهيارها.

وفرضت الحكومة، استخدام الكمامة فى الأماكن العامة فى محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وقال نائب رئيس الوزراء تيجران أفينيان، الأسبوع الماضى، إن الحكومة عقدت العزم على إعادة الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من منتصف يوليو لمساعدة صناعة السياحة.

وسجلت أرمينيا، البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، 15281 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، و258 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة، وهى الأشد تضررا بالمرض فى منطقة جنوب القوقاز.