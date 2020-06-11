اليوم السابع
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807 وفيات و 20 ألف إصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

الخميس، 11 يونيو 2020 08:19 م
807 وفيات و 20 ألف إصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلن موقع جونز هوبكينز، تسجيل 807 وفيات و19717 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

فى غضون ذلك، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونا و994283 شخصا بزيادة 20486 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 834 ليصل الإجمالي إلى 112967 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة العاشر من يونيو حزيران مقارنة بالتقرير الصادر أمس الأربعاء.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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علاج كورونا

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