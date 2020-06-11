اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

6 ملايين تحليل للكشف عن كورونا فى بريطانيا ..والصحة: 292 ألف مصاب

الخميس، 11 يونيو 2020 06:31 م
6 ملايين تحليل للكشف عن كورونا فى بريطانيا ..والصحة: 292 ألف مصاب كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن إجراء 6 ملايين و240 ألف تحليل للكشف عن المصابين بفيروس كورونا ، حتى الآن ، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات وصلت إلى 291409 ، مع ملاحظة انخفاض أعداد الوفيات والإصابات اليومية بسبب فيروس كورونا ، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك،  أفادت تقارير نقلتها صحيفة (التليجراف) البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، يرغب في إلغاء قاعدة الإبقاء على مسافة مترين تطبيقا لسياسة التباعد الاجتماعى بحلول سبتمبر المقبل على الأكثر وذلك للسماح بإعادة فتح المدارس بالكامل في العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن جونسون أخطر عددا من الوزراء بأنه يرغب في تغيير هذه القاعدة في غضون أسبوعين حتى تتماشى بريطانيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية التي تنصح الناس بالحفاظ على مسافة متر واحد فقط بين الأشخاص.

وأشارت التليجراف إلى أن تصريحات جونسون جاءت بعدما اقترح كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس أن إجراءات تطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة مترين ليست قاعدة علمية قاطعة وملزمة.

وقال فالانس إنه من الخطأ أن يتم وصف قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين بأنها قاعدة علمية بل هي تقييم يستند إلى حساب المخاطر، فمخاطر الإصابة بفيروس كورونا ترتبط بعدة عوامل منها المسافة والوقت وما إذا كان الأشخاص يجلسون جنبًا إلى جنب أو وجها لوجه وما إذا كانوا يرتدون أقنعة.

ونوهت الصحيفة بأن جونسون يتعرض لضغط متزايد من جانب أعضاء في البرلمان لإلغاء قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد، كما لفتت إلى أنه يريد تخفيف إرشادات الوقاية من الفيروس إلا أنه يشعر بالقلق حيال إمكانية اندلاع موجة أخرى من فيروس كورونا.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة