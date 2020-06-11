4000 سمكة رنجة هدية من هولندا لولايات ألمانية ساعدت فى مواجهة كورونا

كتبت: هناء أبو العز

قال مجلس تسويق الأسماك الهولندي، إن أول صيد للرنجة 2020- الذي يتم بيعه عادة في مزاد علني في حدث عام كبير- سيتم تقديمه كهدية إلى ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية المجاورة، لإظهار الامتنان للمساعدة الألمانية في علاج بعض مرضى فيروس كورونا الهولندي.

وسيتم تسليم ما يقرب من 4000 رنجة مالحة، وهي طعام شهي معروف باسم maatjes باللغة الهولندية و Matjes باللغة الألمانية – إلى مسئول الصحة والعيادة الجامعية بالولايتين.

واستقبلت ولاية ستفاليا المتاخمة لهولندا، في أوائل أبريل مصابى الفيروس التاجي من ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 28 من هولندا، للمساعدة في رفع عبء وحدات العناية المركزة، وقد اتخذت مبادرات مماثلة في دول أخرى تضم دولًا أخرى.

وبشكل عام ، تم علاج أكثر من 100 هولندي في عيادات الولاية الألمانية .

وعادةً ما يتم تشغيل المصيد من يونيو إلى أغسطس ، وعادة ما يتم تمييز بداية الموسم بمجمع كبير ومزاد علني للمصيد الأول ، وعادة ما تذهب العائدات إلى الأعمال الخيرية.