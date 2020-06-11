295 كشفا بتروليا.. مؤشرات الاكتشافات البترولية والإنتاج خلال 6 سنوات

كتبت – مروة الغول

شهدت الفترة من يوليه2014 وحتي يونيه 2020 تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة وفيما يلي أهم مؤشرات الاكتشافات والانتاج البترولي والتي كانت كالتالي..

1-تحقيق 295 اكتشافاً بترولياً جديداً .

2- تتضمن الاكتشافات البترولية 197 زيت خام و 98 غاز.

3-مناطق الاكتشافات " الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس" .

4-اضافة احتياطيـات بتروليـة حوالي 371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي.

5-إجمالي الإنتاج للثروة البترولية 440 مليون طن بواقع 189.6مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 243 مليون طن غاز طبيعي ، و 7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.