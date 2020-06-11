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295 كشفا بتروليا.. مؤشرات الاكتشافات البترولية والإنتاج خلال 6 سنوات

الخميس، 11 يونيو 2020 08:00 ص
295 كشفا بتروليا.. مؤشرات الاكتشافات البترولية والإنتاج خلال 6 سنوات البترول
كتبت – مروة الغول

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شهدت الفترة من يوليه2014 وحتي يونيه 2020 تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة وفيما يلي أهم مؤشرات الاكتشافات والانتاج البترولي والتي كانت كالتالي..
 
1-تحقيق 295 اكتشافاً بترولياً جديداً .
2- تتضمن الاكتشافات البترولية 197 زيت خام و 98 غاز.
3-مناطق الاكتشافات " الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس" .
4-اضافة احتياطيـات بتروليـة  حوالي  371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
5-إجمالي الإنتاج  للثروة البترولية 440 مليون طن بواقع 189.6مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 243 مليون طن غاز طبيعي ، و 7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.

الانتاج

الاكتشافات البترولية

حجم الانتاج البترولي

انتاج الغاز

انتاج الزيت والمتكثفات

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