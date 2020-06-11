اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 09:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية إيطاليا: تركيا تثثير قلقنا فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية الرأى

الخميس، 11 يونيو 2020 09:44 ص
وزير خارجية إيطاليا: تركيا تثثير قلقنا فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية الرأى وزير الخارجية الايطالى لويجى دى مايو
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده، "تتابع باهتمام خاص وضع حرية الرأى والتعبير في تركيا"، وذلك ردا على سؤال النائب بييرو فاسينو ، التابع للحزب الديمقراطي، حول المبادرات الرامية إلى حماية الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية فى تركيا.

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن الإشارة هنا بشكل خاص تعود الى قضية اعتقال  نواب من المعارضة التركية، ليلى جوفين، وموسى فارسوجولاري من حزب (HDP) الموالي للأكراد، اللذين أدينا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وكذلك أنيس بربر أوغلو من حزب (Chp)، المعارض الرئيسي في تركيا، الذي أدين بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وأشار دي مايو إلى أن "تركيا هي إحدى الدول التي تثير لدينا قلقا خاصا فيما يتعلق بعمل المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير".

وخلال إحاطة برلمانية عن قضايا الساعة، أمس الأربعاء، أضاف الوزير دى مايو، أن "إيطاليا تتابع عن كثب هذه هذه القضايا "، مذكرا بأن "إيطاليا عالجت قضية الديمقراطية، دولة الحقوق والحريات في البلاد مع تركيا نفسها أيضًا، في إطار الاتحاد الأوروبي"،، مشددًا على التزام بلاده "باحترام حرية التعبير، حقوق الإنسان، الصحفيين والقضاء".

وكان لويجى دى مايو وقع اتفاقية مع وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس حول الحدود بحرية بين البلدين والتى تعتبر ضربة قوية لجهود تركيا الغير شرعية بشأن البحث عن الطاقة فى مناطق بليس لها أى حق بالبحث بها .

وكان التقى دندياس ودي مايو في روما في فبراير لمناقشة المزيد من التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، حيث اليونان وإيطاليا شريكتان في مشروع خط أنابيب الغاز إيست ميد.

 


تركيا

اردوغان

ايطاليا

حرية التعبير

الرئيس التركى

انقرة

وزير الخارجية الايطالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

15 إجراء من محافظة الجيزة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

15 إجراء من محافظة الجيزة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

انتهاء اليوم الـ78 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ78 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

6 اتهامات وجهها مستشار الأمن القومى الأمريكى إلى قطر .. تعرف عليها

6 اتهامات وجهها مستشار الأمن القومى الأمريكى إلى قطر .. تعرف عليها

تعرف على مصير حنين حسام بعد إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه

تعرف على مصير حنين حسام بعد إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة