وأضاف كلارك أن الحقيقة تكمن فى أن بلاده كانت دائما ما ستتعرض بشكل كبير لهذا الفيروس نظرا لوجود بعض السمات في المجتمع البريطاني، موضحا أن بلاده تعد مركزا عالميا للسفر لذلك ستواجه دوما تحديات جمة.

ورفض الوزير البريطانى اقتراحات تفيد بأنه كان يتعين فرض قيود حجر صحي صارمة في مارس الماضي بدلا من فرضها في منتصف يونيو الجاري.