وزير الخزانة البريطانى يضغط لتخفيف التباعد الاجتماعى إلى متر لإنقاذ الاقتصاد

كتبت رباب فتحى

يضغط ريشي سوناك على رئيس الوزراء بوريس جونسون لتخفيف قيد التباعد الاجتماعي بطول مترين وسط غضب كبير من حزب المحافظين، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وأشار وزير الخزانة البريطاني إلى دعمه لتخفيف المبادئ التوجيهية فى إجابته على أسئلة النواب المحافظين الليلة الماضية، وسلط سوناك الضوء على تحذيرات الأعمال التجارية بشأن العواقب الوخيمة لاستمرار القيود ، وأشار إلى أن عشرات الدول قد خففته بالفعل إلى متر واحد.

وقال إنه "متعاطف" مع المخاوف من أن قطاعات الاقتصاد لا يمكنها النهوض والعمل حتى يتغير الوضع.

جاء هذا التدخل وسط إشارات على أن رئيس الوزراء بوريس جوسنون يستعد لأخذ قرار بشأن هذه القضية الحاسمة ، حيث قالت مصادر داونينج ستريت إنه يريد "بشكل غريزي" تحرير الأعمال لكنه يخشى من ذروة ثانية، ومن المعلوم أن العديد من الوزراء الآخرين يضغطون من أجل إصلاح شامل قريباً.

وأوضحت الصحيفة أن النواب والشركات يحذرون من أن إبقاء القيود في مكانها يمكن أن يغرق عشرات الآلاف من الشركات. يقول النشطاء إنه منع إعادة فتح المدارس قرار صحيح بينما تخشى الحانات والمطاعم من الخسائر.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتباعد اجتماعى متر واحد – وهى إرشادات تتبعها دول مثل فرنسا والدنمارك وسنغافورة.

ومع ذلك ، يعتقد أن معظم المستشارين العلميين للحكومة يرغبون في التمسك بقاعدة المترين حتى تنخفض العدوى.