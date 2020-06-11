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نائب محافظ الوادى الجديد يحيل مسئولين للتحقيق بسبب الكمامة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 11 يونيو 2020 02:46 ص
نائب محافظ الوادى الجديد يحيل مسئولين للتحقيق بسبب الكمامة.. اعرف التفاصيل نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد جاهزية مستشفى الداخلة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أكدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، أنه بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، سيجري التعامل الحاسم تجاه المخالفين لقرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالمنشآت العامة مثل المخابز والمحال التجارية وغيرها والذي تلاحظ أثناء مرور مفاجئ اليوم بمدينة موط، كما سيجري إحالة المسئولين عن هذه الواقعة للتحقيق.

وأشارت "مجدى"، إلى رفع تقرير يومى عن أداء لجان المرور والمتابعة على مستوى المحافظة لمعاقبة المخالفين، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، كما تفقدت خلال جولتها أقسام الاستقبال والطوارئ والصيدلية، واطمأنت على توافر كافة الأدوية ومستلزمات الحماية للأطباء والتمريض وإجراءات مكافحة العدوى.

وفى سياق متصل، التقت نائب محافظ الوادي الجديد، بالطاقم الطبي بقسم العزل بالمستشفى مستشفى الداخلة العام، بحضور الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ووجهت لهم الشكر والتقدير على الجهد المبذول خلال الأزمة، وتسجيل نسبة شفاء مرتفعة بين المصابين المعزولين بالمستشفى، كما وجهت بتوفير سيارة لخدمة أطباء الحميات خلال انتقالهم بين مركزى الخارجة والداخلة.

 

 


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