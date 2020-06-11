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ملعقة التناول.. هل تغير الكنيسة فى طقوسها بسبب وباء كورونا؟.. فيديو

الخميس، 11 يونيو 2020 01:53 ص
ملعقة التناول.. هل تغير الكنيسة فى طقوسها بسبب وباء كورونا؟.. فيديو سارة علام

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كشفت الزميلة سارة علام، مسئول الملف القبطى بـ"اليوم السابع"، في لايف جديد عبر صفحة اليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تفاصيل تصريحات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حول استخدام الماستير "ملعقة التناول" وعدوى وباء كورونا بعدما كشف البابا عن إمكانية تغيير هذا الأمر لأن الطقوس ليست جامدة ولا تستمد من أفكار بل مما تسلمته الكنيسة من الآباء وهو ما رفضه الانبا اغاثون أسقف مغاغة فى عظته أمس.

وأوضحت سارة علام أن قداسة البابا تواضروس قال فى حوار مع إحدى الصحف: "لم‏ ‏نفكر‏ ‏فى ‏هذا‏ ‏ولم‏ ‏نناقشه‏ ‏فى ‏اجتماعات‏ ‏اللجنة‏ ‏الدائمة‏ ‏للمجمع‏ ‏المقدس‏، ‏ولكنه‏ ‏أمر‏ ‏وارد‏.. ‏وإن كان‏ ‏التناول‏ ‏بالماستير‏ ‏لم‏ ‏يتسبب‏ ‏فى ‏أى ‏إصابة‏ ‏بمرض‏ ‏على امتداد‏ ‏تاريخ‏ ‏الكنيسة‏، ونحن‏ ‏فى ‏الظروف‏ ‏المرضية‏ ‏يناول‏ ‏الكاهن‏ ‏المريض‏ ‏بدون‏ ‏استخدام‏ ‏الماستير‏، ‏وفى ‏ظل‏ ‏الظروف‏ ‏المرضية‏ ‏التى ‏نعيشها‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يطرح‏ ‏هذا‏ ‏للمناقشة‏، ‏فمسيحيتنا‏ ‏ليست‏ ‏جامدة‏، ‏وطقوسنا‏ ‏لا‏ ‏تستمد‏ ‏من‏ ‏أفكار ‏بل‏ ‏مما‏ ‏تسلمناه‏ ‏من‏ ‏الآباء‏، ‏ومن‏ ‏ارشاد‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏العامل‏ ‏فينا‏، ‏وليس‏ ‏ثمة‏ ‏ما‏ ‏يمنع‏ ‏من‏ ‏استخدام‏ ‏نتاجات‏ ‏العقل‏ ‏والتطور‏ ‏والتقدم‏ ‏فى ‏تسيير‏ ‏أمور‏ ‏كنيستنا‏ ‏دون‏ ‏المساس‏ ‏بعقائدنا‏ ‏وأساس‏ ‏إيماننا‏ ‏المستقيم‏."


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الكنيسة وكورونا

البابا تواضروس والتناول

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