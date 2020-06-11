اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

معهد: حزمة التحفيز الألمانية قد تدعم الاقتصاد بنحو 1.3 نقطة مئوية هذا العام

الخميس، 11 يونيو 2020 12:23 م
معهد: حزمة التحفيز الألمانية قد تدعم الاقتصاد بنحو 1.3 نقطة مئوية هذا العام المستشارة الالمانية انجيلا ميركل
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية اليوم الخميس، إن برنامج التحفيز المزمع من الحكومة الألمانية بقيمة 130 مليار يورو (147.33 مليار دولار) قد يدعم الناتج الاقتصادي في البلاد بنحو 1.3 نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل.

وتوقع المعهد أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 9.4 بالمئة في العام الجاري مع اكتمال تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد قبل أن ينمو بنسبة ثلاثة بالمئة العام المقبل وكل ذلك بافتراض أن الجائحة ستستمر في نطاق السيطرة.

لكنه قال إن أحدث حزمة تحفيز اقتصادي ستدعم الاقتصاد بشكل ملحوظ وأضاف أن من شأن تنفيذ البرنامج كما تم الإعلان عنه أن يؤدي لتراجع أقل حدة في العام الحالي بنسبة 4.3 بالمئة وارتفاع بنسبة 8.1 بالمئة في العام المقبل.

وذكر المعهد أن الناتج الإجمالي المحلي سيتراجع بشكل أكبر في الربع الثاني عن الربع الأول الذي شهد هبوطا نسبته 2.2 بالمئة والذي كان أكبر معدل منذ 2009.

لكنه قال إن الاقتصاد سيعود للانتعاش مجددا، لكن ببطء، اعتبارا من الربع الثالث مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء انتشار المرض.

 


الحكومة الألمانية

كورونا

أوروبا

تحفيز اقتصادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة