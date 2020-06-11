اليوم السابع
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وإجلاء 893 أجنبى لبلادهم..

مطار القاهرة يستقبل اليوم 86 رحلة طيران دولى وداخلى لنقل بضائع وعالقين

الخميس، 11 يونيو 2020 02:33 م
مطار القاهرة يستقبل اليوم 86 رحلة طيران دولى وداخلى لنقل بضائع وعالقين مطار القاهرة الدولي
كتب - أحمد مصطفى

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يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 51 رحلة طيران دولى وداخلى وبضائع على مدار 24 ساعة تقل حوالى 893 راكب عالق من جنسيات مختلفة يغادرون إلى بلادهم كما يستقبل المطار أيضا وصول 35 رحلة طيران ركاب دولى وداخلى وبضائع وخاصة تقل حوالى 7 ألاف عالق مصرى
وقالت مصادر بمطار القاهرة أن معدل التشغيل بدء يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران بسبب جائحة وباء كورونا ،سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين أو رحلات " الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خصوصا ومع زيادة التشغيل بصورة بدت ملموسة.
وأوضحت المصادر أن الرحلات تشمل 9 رحلات لشركة مصر للطيران بالإضافة إلى رحلات طيران لشركات دولية أوربية وعربية بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة بالآضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى ورحلات الطائرات الخاصة
وأوضحت المصادر أن رحلات الوصول ستتضمن رحلات قادمة من ميلانو الكويت والسعودية والإمارات
كما تتصمن رحلات السفر وجهات بالخليج وبعض الدول العربية بالإضافة إلى ألمانيا وماليزيا
 
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 

مطار القاهرة

تسير رحلات

جائحة كورونا

عالقين

رحلات

طيران داخلي

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