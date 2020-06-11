اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول باكستانى: كورونا السبب فى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى للبلاد

الخميس، 11 يونيو 2020 08:51 م
مسئول باكستانى: كورونا السبب فى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى للبلاد عمران خان رئيس وزراء باكستان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية الدكتور حفيظ شيخ بأن الاقتصاد الباكستانى كان يشهد نموا واستقرارا مستمرا قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن الجائحة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني، وسببت انخفاض الناتج المحلي الإجمالى إلى النمو السلبى بنسبة 0.38% فى العام المالى الجارى 2019 - 2020 الذي سينتهي في 30 يونيو الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن شيخ قال خلال مؤتمر صحفي لاطلاق الاستطلاع الاقتصادي الباكستاني للسنة المالية 2019 -2020، إن العام المالي 2020، قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهر جهود مصممة للحكومة لمخاطبة القضايا الهيكلية التي سببت اختلال التوازن للاقتصاد الكلي في العام المالي الماضى.

وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية اعترفت برنامج الإصلاحات الاقتصادية من قبل حكومة باكستان الحالية، مضيفا أن صندوق النقد الدولي قد أوضح أن برنامج باكستان على المسار الصحيح ويجني ثماره.


عمران خان

باكستان

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة