مسئول باكستانى: كورونا السبب فى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى للبلاد

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صرح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية الدكتور حفيظ شيخ بأن الاقتصاد الباكستانى كان يشهد نموا واستقرارا مستمرا قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن الجائحة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني، وسببت انخفاض الناتج المحلي الإجمالى إلى النمو السلبى بنسبة 0.38% فى العام المالى الجارى 2019 - 2020 الذي سينتهي في 30 يونيو الجارى.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن شيخ قال خلال مؤتمر صحفي لاطلاق الاستطلاع الاقتصادي الباكستاني للسنة المالية 2019 -2020، إن العام المالي 2020، قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهر جهود مصممة للحكومة لمخاطبة القضايا الهيكلية التي سببت اختلال التوازن للاقتصاد الكلي في العام المالي الماضى.



وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية اعترفت برنامج الإصلاحات الاقتصادية من قبل حكومة باكستان الحالية، مضيفا أن صندوق النقد الدولي قد أوضح أن برنامج باكستان على المسار الصحيح ويجني ثماره.