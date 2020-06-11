اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 11:04 ص
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محافظ جنوب سيناء يوقع على عقود تقنين بمدينة ابو رديس

الخميس، 11 يونيو 2020 11:03 ص
محافظ جنوب سيناء يوقع على عقود تقنين بمدينة ابو رديس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على عدد اثنان عقد تقنين وضع اليد مساكن لمواطنى مدينة ابورديس بحى السلام بعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية جنوب سيناء فى إطار حرص القيادة السياسية على التنمية المستدامة بسيناء والعمل على تحقيق الاستقرار لمواطنى محافظة جنوب سيناء بتقنين مساكنهم وذلك بحضور مبروك الغمريني رئيس مجلس المدينة ليصل مجموع العقود بالمدينة الى 24 عقد تقنين .

كما عقد محافظ جنوب سيناء لقاءا بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ضم اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير امن جنوب سيناء واللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة ومحمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من الجهات الامنية وتم استعراض فيلم وزارة التربية والتعليم والذى يمثل محاكاة للإجراءات الوقائية المتبعة لتعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلبة وتعقيم استراحات المراقبين ورؤساء اللجان وتنظيم دخول الطلبة والطالبات مع الأخذ فى الاعتبار نسب التباعد فضلا على تعقيمهم وتوزيع الكمامات عليهم واتخاذ كافة التدابير لخلق جو من الراحة والتأكيد على مسئولية كل رئيس مدينة عن اللجان فى مدينتة ، ووجة بالتعاون التام مابين اجهزة المحافظة والقوات المسلحة وقوات الشرطة ومديرية الصحة والاسعاف وغيرها من الجهات.

كما تمنى المحافظ خروج الامتحانات بصورة راقية وتمنى التوفيق والنجاح لابناءة الطلبة والطالبات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

واكد اللواء وليد محمد رئيس مدينة دهب استمراراً لمبادرة تطهير قاع البحر بشواطىء مدن جنوب سيناء والتى تتم تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، قام مجموعة من الغواصين المتطوعين بمدينة دهب بإستكمال أعمال التطهير على مدار ثلاثة أيام و تم تنظيف مناطق اللايت هاوس واللا جونا ومجرى السيل والسقالة والشاطىء العام .

 


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