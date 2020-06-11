اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: ضبط 3532 ماسك طبى وعبوة جل مجهولة المصدر بالمنصورة

الخميس، 11 يونيو 2020 05:25 م
محافظ الدقهلية: ضبط 3532 ماسك طبى وعبوة جل مجهولة المصدر بالمنصورة جانب من المضبوطات
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط 3532 كمامة وماسك طبي وغيرها في حملة للتفتيش الصيدلي وحماية المستهلك بمدينة المنصورة.

 

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين والتجار بالشروط القانونية والصحية للتداول.

 

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إنه وفقا لتوجيهات محافظ الدقهلية تم تشكيل لجنة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك للمرور على بعض الصيدليات لمتابعة سوق الدواء والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من صلاحيتها، وتم ضبط 2473 ماسك طبي مجهول المصدر بدون فواتير، 10 لتر كحول ايثيلي مجهول المصدر، 57 عبوة كحول ايثيلى معدة للبيع مجهولة المصدر، وعبوتى جل معقم لليدين منتهي الصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات .


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